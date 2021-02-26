Чемпионат Украины по футболу: прогноз, расписание и результаты 16-го тура

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 16-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 26 февраля
19:00 "Десна" – "Ингулец" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.62 – 3.95 – 5.50
Суббота, 27 февраля
14:00 "Мариуполь" – "Днепр-1" – "Футбол 2"
Букмекеры: 3.75 – 3.50 – 2.00
17:00 "Ворскла" – "Александрия" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.89 – 3.30 – 2.47
19:30 "Колос" – "Рух" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.04 – 3.15 – 4.05
Воскресенье, 28 февраля
14:00 "Минай" – "Олимпик" – "Футбол 1"
Букмекеры: 2.97 – 3.10 – 2.56
17:00 "Шахтер" – "Заря" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.54 – 4.25 – 6.00
19:30 "Львов" – "Динамо" – "Футбол 1"
Букмекеры: 11.50 – 5.60 – 1.27
Смотрите трансляцию всех матчей 16-го тура УПЛ на OLL.TV.
Турнирная таблица
Смотрите, как лидеры УПЛ играли в прошлом туре
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