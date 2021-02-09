Чемпионат Украины под снегом: УПЛ определилась с судьбой ближайшего тура

Снегопад в Украине поставил под сомнение своевременное проведение первого в новом году тура футбольного чемпионата страны, который должен возобновиться 13 февраля. Тем не менее в дирекции Премьер-лиги заявили, что все матчи пройдут по расписанию.
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"Перенос матчей? Это слухи. На данный момент у нас все по плану, учитывая рекомендации УЕФА, что поединки могут быть сыграны при температуре до "-15", – цитирует исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого Meta-ratings.com.ua
Расписание 14-го тура УПЛ
Суббота, 13 февраля
"Минай" – "Львов" (14:00), Ужгород
"Заря" – "Десна" (14:00), Запорожье
"Колос" – "Шахтер" (17:00), Ковалевка
"Динамо" – "Олимпик" (17:00), Киев
Воскресенье, 14 февраля
"Мариуполь" – "Александрия" (14:00), Запорожье
"Днепр-1" – "Ингулец" (17:00), Днепр
"Рух" – "Ворскла" (17:00), Львов
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Напомним, после первого круга в чемпионате Украины лидирует "Динамо", опережая на одно очко "Шахтер".
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