Чемпионат Украины возвращается: прогноз, расписание и результаты 14-го тура

В этот уикенд возобновляется чемпионат Украины – в субботу и воскресенье пройдут матчи 14-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы составили команду из самых дорогих игроков чемпионата Украины.
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Суббота, 13 февраля
14:00 "Заря" – "Десна"
ТВ: УНИАН, OLL.TV
Букмекеры: 2.15 – 3.30 – 3.00
14:00 "Минай" – "Львов"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.90 – 3.20 – 3.80
17:00 "Динамо" – "Олимпик"
Онлайн матча "Динамо" – "Олимпик"
ТВ: 2+2, OLL.TV
Букмекеры: 1.35 – 4.50 – 7.25
17:00 "Колос" – "Шахтер"
Онлайн матча "Колос" – "Шахтер"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 8.25 – 5.00 – 1.28
Воскресенье, 14 февраля
14:00 "Мариуполь" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 2.95 – 3.25 – 2.20
17:00 "Днепр-1" – "Ингулец"
ТВ: УНИАН, OLL.TV
Букмекеры: 2.00 – 3.25 – 3.40
17:00 "Рух" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.70 – 3.10 – 2.45
Турнирная таблица: