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Чемпионат Украины завершат на неделю раньше под Шеву – источник

7 апреля, 08:22

Олег Люлька

Премьер-лига в интересах сборной, скорее всего, финиширует 9 мая

Сезон в украинской футбольной Премьер-лиге может завершиться раньше времени из-за сборной страны.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"УПЛ в этом году, скорее всего, завершится на неделю раньше – не 16-го, а 9-го мая. Инициатива поступила от сборной, просит больше времени для подготовки к Евро. Вопрос может закрыться в среду, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживают сжатые сроки сезона", – написал Бурбас

Отметим, что на 12 мая 2021 года запланирован финал Кубка Украины. А финальная часть чемпионата Европы начнется 11 июня. В группе команда Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Напомним, за шесть туров до финиша УПЛ Динамо опережает Шахтер на 7 очков. По мнению Мирона Маркевича, золотая интрига уже мертва.

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