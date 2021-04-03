Чемпионские расклады Усика: возможен реванш с Чисорой

Промоутер Эдди Хирн рассказал о раскладах в боксе в случае если чемпионский титул по версии WBO чемпион не захочет защищать в поединке против Александра Усика.

Читайте также: За сумасшедший контракт Усик готов сменить вид спорта

В таком случае победитель боя Усик – Джойс встретится с победителем боя Паркер – Чисора!

"Для Чисоры это абсолютно последний шанс. Дерек выдал невероятные выступления против Диллиана Уайта и Карлоса Такама, последний бой с Усиком был отличным. Его с Паркером стили будут отлично сочетаться, а победителя ждет большая награда", – цитирует Хирна Boxing Scene. Поединок Паркер – Чисора пройдет 1 мая.

Реклама

Напомним, что осенью прошлого года Усик и Чисора уже встречались. Бой прошел все отведенные 12 раундов и Усик одержал победу по очкам. Он стал претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Британец должен провести поединок против Тайсона Фьюри. И не факт, что абсолютный чемпион потом захочет драться с Усиком.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.