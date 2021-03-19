Чемпионский бой Усика в Киеве – реальность. Хирн готов привезти британца

Похоже, украинский боксер Александр Усик вновь будет биться в Киеве. Недавно сам уроженец Крыма говорил, что хотел бы провести бой на НСК "Олимпийский", а теперь и Эдди Хирн – промоутер его ближайшего соперника, Джозефа Джойса – высказал готовность организовать вечер бокса в Киеве.

На днях Усик поставил в очередь наглеца Джойса, который хочет много денег.

Популярный ныне Хирн расставил акценты в чемпионских боях. Его слова приводит iFL TV:

"Контракт на бой Джошуа – Фьюри подписан. Теперь мы должны дать всем дату и место. Бой Усик – Джойс санкционирован WBO за временный титул. Позже победители должны сойтись в очном поединке. Если же этого не случится, то "временный" чемпион станет полноценным чемпионом мира".

Усик и Джойс / Фото: Instagram

При этом Эдди с энтузиазмом высказался о возможной встрече Джойса и Усика в столице Украины:

"Как я вижу, самая большая проблема — это распределение гонораров. Мне кажется, 80 на 20 — это тот вариант, который обсуждается и учитывает предыдущие гонорары. Очевидно, что Усик зарабатывал значительно больше, чем Джойс. Думаю, что за этот бой проведут торги. Как я понял из разговора с Усиком, он хочет сделать бой в Киеве. Я с радостью его поддержу в этом. Конечно, Джо хотел бы поединок в Британии, но все равно будет рад поехать и в Киев. Организацию "файта" нужно ускорить: она сильно отстает от боя Джошуа – Фьюри".

Усик и Хирн / Фото: Reuters

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Смотрите, как Александр разговаривал с поясом WBC:

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram