Черное или красное: какое бикини больше подходит звезде MMA

Звезда смешанных единоборств Рэйчел Остович, оставшаяся без работы после увольнения из UFC, опубликовала на своей странице в Instagram фото в черном и красном бикини, как бы намекая своим подписчикам, чтобы они определили, какой цвет ей подходит больше.
Впрочем, вряд ли найдутся те, кто будет критиковать девушку за выбор купальников, ведь с такой фигурой подойдет любой. Это подтверждают предыдущие снимки Рэйчел – красотка позировала в различных цветах, но непременно собирала лайки от своих поклонников, а их у нее более 700 тысяч.
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