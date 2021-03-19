"Черноморец" и "Металлист 1925" добыли непростые победы в Первой лиге

В пятницу открылся первый в 2021 году полный тур по втором по силе дивизионе отечественного футбола. Сегодня все команды, претендующие на высокие места – в частности, на повышение в классе – добыли победы, но по-разному.

Неделю назад шикарный удар принес "Черноморцу" победу над "Волынью". Теперь же одесситы снова взяли верх с минимальным счетом 1:0 – в гостях у "Горняка-Спорта". Единственный мяч на 74-й минуте ударом головой забил Даниил Сухоручко.

Также победу со счетом 1:0 "Металлист 1925" сумел вырвать у "Николаева". В Харькове тоже все решил гол головой: на 13-й минуте отличился Михаил Шершень.

С разницей в один мяч победила и киевская "Оболонь", взяв три очка в Ивано-Франковске у "Прикарпатья" – 2:1. А еще в двух встречах фавориты порезвились от души. "Агробизнес" разгромил 4:1 в Херсоне "Кристалл", а "Волынь" в Луцке сломила "ВПК-Агро" – 4:0.

Реклама

"Металлисты" поднялись на третью строчку таблицы, но "Верес" имеет в запасе три матча, а свою игру очередного тура проведет в субботу против "Полесья".

Недавно с бывшей звездой "Динамо" расторг контракт клуб Первой лиги.

Вспомним, как "Черноморец" боролся с "Колосом" за место в Премьер-лиге: