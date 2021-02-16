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Чертова дюжина для Украины: снова без медалей на ЧМ по биатлону

16 февраля, 14:57

Олег Люлька

В женской индивидуалке лучший результат из украинок показала Анастасия Меркушина, ставшая 13-й

Украина снова без медалей на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Сегодня лучший результат в индивидуальной гонке из наших девушек показала Анастасия Меркушина, с одним промахом ставшая 13-й. Остальных подвела стрельба.

Юлия Джима (4 промаха) – 32-я, Вита Семеренко (2 промаха) – 41-я, Елена Пидгрушная (4 промаха) – 43-я.

"Золото" досталось Маркете Давидовой из Чехии, чисто отстрелявшей на всех огневых рубежах.

Индивидуальная гонка. Женщины

Анастасия Меркушина / Фото: AFP

Пока что лучшим результатом Украины на чемпионате мира остается четвертое место в смешанной эстафете, после которого Пидгрушная обвинила обставившую ее шведку Эберг в хамских методах борьбы.

В среду, 17 февраля, индивидуальную гонку на биатлонном ЧМ побегут мужчины. Начало – в 15:30.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня|Спорт

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