ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть мужскую эстафету

Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская эстафета. Начало – в 16:00. Ранее мы давали расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону.

Кто бежит за Украину. Откроет гонку Богдан Цимбал, на втором этапе бежит Дмитрий Пидручный, за ним – Артем Прима, а финишировать будет Антон Дудченко.

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Где смотреть. На украинском телевидении эстафету покажет "UA:Перший". Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

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Кто фаворит. Букмекеры считают, что "золото" без проблем должна брать Норвегия – коэффициент на победу 1.65. Котировки на чемпионство Франции – 3.00, Германии – 9.00. В Украину аналитики не верят – 151.00.

Коэффициент на попадание в тройку призеров: Норвегия – 1.10, Франция – 1.25, Германия – 1.45, Швеция – 2.20, Украина – 15.00.

Напомним, что в смешанной эстафете в Поклюке наши биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира.

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