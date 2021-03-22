Что будет, если вас ударит самый сильный человек планеты: ответ на видео

Лучше не попадаться ему под горячую руку

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной гимнастке британец Нил Уилсон решил на себе испытать, насколько мощный удар у бывшего самого сильного человека планеты Эдди Холла. Напомним, что сейчас титул принадлежит украинцу Алексею Новикову.

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Уилсон, рост которого составляет 166 см, а вес – всего 66 кг, вышел в ринг против 191-сантиметрового гиганта с весом в 161 кг. Из защиты на нем был лишь жилет для корпуса.

Сначала Холл размялся легким джебом, однако Уилсону этого хватило, чтобы оказаться на канвасе. А затем уже он приложился как следует: Холл нанес удар правой, да такой, что бедняга отлетел от него в другой конец ринга.

Кстати, ранее уже сам Уилсон преподал Холлу урок – но по спортивной гимнастике А его "ученик" позировал в розовом трико.

Холл – обладатель титула "Самый сильный человек мира" (2017). Британец являлся автором абсолютного мирового рекорда в экипировочной становой тяге в 500 кг с 2016 по 2020 год. В сентябре он намерен встретиться в боксерском поединке со знаменитым исландцем Хафтор Бьернссон, который стал известен после сьемок в сериале "Игры Престолов" в роли Григора Клигана.