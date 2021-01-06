"Пить меньше надо": болельщики комментируют огненное видео пресс-атташе "Кременчука"

Президент ХК "Донбасс" шутит, что это был кастинг на нового главного тренера

Хоккейные фанаты делятся в сети неоднозначным видео. На нем пресс-атташе клуба "Кременчук" с рюмкой в руке поздравляет болельщиков с новым годом. Правда, слова его бывает трудно разобрать.

Реакция фанатов на такое поздравление разная:

"Закусывать надо"

"Пить меньше надо"

"Вот это здоровье!"

"Это видео человека, который рад победе своих. Адекватен он или нет, для меня это вопрос 35-й... Имхо. Да, некрасиво. Да, залил сливу"

Интересно, что под видео в Facebook группе Хокейна Україна свой комментарий оставил президент ХК "Донбасс" Борис Колесников. На предположение одного из болельщиков "Это был кастинг на нового генерального секретаря?", он ответил:

"Судя по турнирной таблице кастинг был на нового главного тренера )))".

В нынешнем сезоне команда из Кременчуга занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата УХЛ (31 очко), отставая от "Сокола" на 1 очко и от "Донбасса" на 9. Ранее "Кременчук" обыграл "Сокол" по буллитам.

Смотрите видео с поздравлением Александра Геенко:

В финале серии плей-офф прошлого сезона, который из-за пандемии коронавируса затянулся до сентября, "Кременчук" обыграл "Донбасс" со счетом 4:3. Хотя дважды по ходу серии проигрывал – 0:2 и 2:3. Титул стал для команды первым в истории чемпионата Украины, ранее "Кременчук" дважды занимал второе место.