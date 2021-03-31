Что это было, Шева? Украина не смогла обыграть Казахстан

Наша команда снова сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022

Дожились! Сборная Украины снова не выиграла в отборе на чемпионат мира 2022 года. На этот раз у Казахстана. Мы вели онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан.

Перед игрой все эксперты сходились во мнении: если уж Казахстан не побеждать, то грош нам цена.

Украинская команда полностью доминировала с первых минут. Моментов до перерыва была уйма. И у Мораеса, и у Яремчука, и у Кривцова. Забили лишь раз. Зинченко красиво вырезал на Яремчука, а этот элегантно пробил мимо вратаря в дальний угол.

После перерыва на поле ничего не изменилось. Мы методично создавали моменты и не реализовывали их. Снова таки у Мораеса был шанс, Яремчук опасно пробивал. Украинцы играли вальяжно, самоуверенно. Расплата пришла быстро. Казахстан организовал контратаку, Мужикова наши защитники не прикрыли, у того была куча времени, чтобы обработать мяч, прицелится и закрутить в дальний угол. 1:1 на 59-й минуте.

Шевченко среагировал быстро, бросил в бой Мораеса и Зубкова. И полузащитник "Ференцвароша" сразу же мог вывести нашу команду вперед. Прошла разрезная передача в штрафную, где Зубков оказался один перед голкипером, но не сумел его переиграть.

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Украинцы продолжали давить, но слишком однообразно действовали. Казахстан грамотно перекрывал зоны и не давал нам разгуляться. И на последнем рубеже просто блестяще действовал голкипер Покатилов, совершивший несколько шикарных сейвов.

Снова ничья! После радостных 1:1 с Францией, последовали горькие 1:1 с Финляндией и просто разочаровывающие 1:1 с Казахстаном. Что это было, Андрей Николаевич? Как мы будем играть на Евро-2020? До лета официальных матчей уже не будет.

УКРАИНА – КАЗАХСТАН – 1:1

Голы: Яремчук (20) – Мужиков (59)

Украина: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев (Тымчик, 87), Сидорчук (Марлос, 67), Зинченко, Шапаренко (Довбик, 81), Малиновский. Мораес (Зубков, 67), Яремчук.

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов (Быстров, 46), Алип, Малый, Марочкин, Мужиков, Нургалиев (Тунгышбаев, 87), Тагыберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговский, 46), Валиуллин, Аймбетов (Каримов, 60).