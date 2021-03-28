Что это было? Украина упускает победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины упустила победу над сборной Финляндии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года – 1:1. Дебютный гол за национальную команду забил Жуниор Мораес. Но потом Миколенко получил красную за фол последней надежды, а Пукки похоронил все наши надежды.

Смотрите также: Видеообзор матча Украина – Финляндия

Первый тайм прошел при нашем преимущество, но на гол Украина не наиграла. Можно отметить разве что пару полумоментов – неточные удары Зубкова, выстрел над перекладиной Яремчука. Был шанс и у гостей. Пукки с линии штрафной пробивал и мяч рикошетом от Миколенко едва не влетел в ворота.

Сразу после перерыва финская команда могла выйти вперед. Пукки и Лода организовали быструю контратаку с опасным ударом, но Матвиенко в прыжке не дал мячу полететь в створ ворот. Потом перспективный штрафной гостей завершился ударом мимо ворот. У нас закручивал в дальнюю "девятку" Караваев, но попал в голову защитника.

Но Украина снова доказала, что умеет выжимать максимум из минимума. Играя почти без моментов – мы забили. Сработала замена Шевченко. Караваев вырезал с правого фланга на линию вратарской, где Мораес в касание переправил мяч в сетку.

Реклама

Надо сказать, что пропустив гол, финны пошли вперед и создали друг за другом три голевые моменты! Тогда откровенно, повезло нам. А гостям повезло в концовке встречи. На 89-й минуте Миколенко начудил в собственной штрафной, заработал красную карточку и пенальти. Пукки точно пробил с точки!

Украина – Финляндия – 1:1

Голы: Мораес (80) – Пукки (89, пен.)

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Зубков (Марлос, 58), Малиновский, Макаренко (Коваленко, 78), Зинченко, Яремчук (Мораес, 67).

Финляндия: Йоронен, Гранлунд, Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала, Кауко, Камара, Шуллер, Пукки, Лод.

Свой следующий матч в отборе на чемпионат мира сборная Украины сыграет против Казахстана 31 марта.