Что они себе позволяют! "Барселона" и "Реал" перестали играть в футбол

У женских команд "Барселоны" и "Реала" лопнуло терпение. Футболистки устроили акцию протеста прямо во время матча. К слову, Месси готов уйти из "Барселоны" из-за разглашения контракта.

Сразу после стартового свистка игроки "Барселоны" и "Реала" остановились на несколько секунд. Так футболистки показали свое недовольство постоянными переносами матчей из-за пандемии коронавируса. К примеру, из 18 запланированных матчей "Барселоны" пять было перенесено.

Все команды женского чемпионата Испании считают, что Лиге пора сменить коронавирусный протокол. Клубы направили обращение в федерацию футбола Испании и предложили проводить матчи, если у обеих команд набирается достаточное число футболисток для выхода на поле.