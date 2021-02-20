Что, опять? Свитолина рассталась со своим знаменитым бойфрендом

Элина и Гаэль взяли перерыв в своих отношениях

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис расстались. Об этом украинская теннисистка сообщила в соцсетях.

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"Всем привет! Мы с Гаэлем решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было принять невероятно сложно, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства, для реализации целей. Мы не будем комментировать данную ситуацию. Благодарим вас заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь. Посылаем много любви каждому. Элина и Гаэль".

Напомним, что это уже не первое расставание влюбленных. Летом 2019 года Элина и Гаэль Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram и расстались. Однако очень быстро они помирились.

И Элина даже привозила Гаэля в Киев.

За свою карьеру Гаэль Монфис выиграл 10 турниров АТР и заработал 19,2 млн долларов.