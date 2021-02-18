Что происходит с украинской красоткой? Черная полоса Белодед

Наша дзюдоистка проиграла третий раз за четыре месяца

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед заняла второе место на турнире в Тель-Авиве. 20-летняя Белодед считалась фавориткой соревнований, но проиграла в финальном поединке.

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В битве за трофей соперницей нашей дзюдоистки была 22-летняя француженка Ширин Букли, действующая чемпионка Европы. На седьмой минуте поединка Дарья пропустила атаку Ширин, которую судьи оценили иппоном.

Для Белодед – это пятое поражение во взрослой карьере, и третий проигрыш за последние четыре месяца. Она не смогла выиграть ни одного турнира после соревновательной паузы из-за коронавируса.

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Кстати, недавно Белодед предлагали контракт в UFC, но она не хочет ломать челюсть.