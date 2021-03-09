Что пьют футболистки сборной Украины: откровения Зинченко

Главный тренер женской сборной Украины по футболу и команды "Жилстрой-2" Наталья Зинченко рассказала, что девушки-футболистки не отказывают себе в алкоголе.

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"Кто-то вино пьет, кто-то пиво, кто-то мартини, может, шампанское. Думаю, крепкие напитки – не особо, сейчас уже не модно выпивать. Бывает, после матчей просят: "Можно пиво?" Конечно, можно. Пиво, вино никто не запрещает. Позволяю ли я себе? Да, тоже могу. Люблю больше пиво", – призналась в интервью Stargorod Sport Наталья Зинченко

/ Фото: УАФ

Наталья Зинченко. Фото – УАФ

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Интересно, что, по наблюдением Артема Милевского, мужчины-футболисты в Украине в последнее время стали значительно меньше употреблять алкоголь. "Нынешние игроки не пьют. С ними неинтересно. Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть, не попить пивка. Для меня это вообще дико", – жаловался недавно "Футбольному формату" форвард "Миная" Милевский.

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