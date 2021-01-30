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Что вообще происходит? Жена Порье после боя пошла в раздевалку Конора

30 января, 15:33

Любомир Луканюк

Джоли поблагодарила бойца за благотворительность

На прошлых выходных в Абу-Даби прошел бойцовский вечер UFC 257. В главном поединке Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье нокаутом.

После поединка жена Порье Джоли пришла в раздевалку Конора. Джоли поблагодарила Макгрегора за пожертвование в фонд Good Fight в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, что многие считают Порье самым щедрым бойцом лиги. Вот как Дастин помогает людям!

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Ранее мы писали, что президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.

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