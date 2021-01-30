Что вообще происходит? Жена Порье после боя пошла в раздевалку Конора

На прошлых выходных в Абу-Даби прошел бойцовский вечер UFC 257. В главном поединке Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье нокаутом.

После поединка жена Порье Джоли пришла в раздевалку Конора. Джоли поблагодарила Макгрегора за пожертвование в фонд Good Fight в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, что многие считают Порье самым щедрым бойцом лиги. Вот как Дастин помогает людям!

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После боев он продает всю свою амуницию и отдает деньги нуждающимся.

Помогает обеспечить чистой питьевой водой детей пигмеев в Уганде.

Во время пандемии COVID-19 фонд Порье пожертвовал 1000 обедов сотрудникам трех крупных больниц в его родном районе Лафайетт.

Помогал семье полицейского, которого застрелили во время ограбления в Лафайетте. У него остались жена и 3 дочери.

Купил компьютеры и рюкзаки для 500 учеников школы в Лафайетте. Построили игровую площадку для детей-инвалидов при начальной школе.

Ранее мы писали, что президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.