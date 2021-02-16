"Чтобы эти люди сдохли! Уроды!" Олимпийской чемпионке стыдно, что она живет в России

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что ей стыдно жить в России. Поводом для громкого заявления 27-летней спортсменки в "сториз" своего Instagram стало массовое отравление собак в Адлере.
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"Чтобы эти люди, которые с этим были связаны, долго мучились и сдохли! Почему одни люди лечат, пристраивают, переживают, тратят огромные деньги, а какие-то конченые уроды творят вот такое? Мне стыдно, что я живу в этой стране… Реально уже достали эти тупые посты с вашей с***ой едой, деревьями, погодой и селфи… Очнитесь и посмотрите, что вокруг вас происходит…" – написала Егорян.
Ранее мы писали, что в России заметили стаи синих собак. Они могли контактировать с химическими отходами.
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