Версія українською
$ 28
33,72

"Чудом успели": первые слова Романцева после инфаркта

2 марта, 11:01

Олег Люлька

Самый титулованный тренер чемпионата России прооперирован и чувствует себя хорошо

Знаменитый экс-тренер московского "Спартака" россиянин Олег Романцев рассказал о своем самочувствии после операции на сердце. Напомним, у 67-летнего Романцева случился инфаркт.

"Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели – я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст", – цитирует Романцева "РБК-Спорт"

"Романцев успешно прооперирован и чувствует себя хорошо", – добавили "Чемпионату" в бывшем клубе Романцева "Спартаке"

Олег Романцев / Фото: Twitter

Как мы писали ранее, у Романцева обнаружен острый коронарный синдром. Сейчас он находится в реанимации в одной из московских больниц, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что Романцев со "Спартаком" один раз становился чемпионом СССР как игрок и восемь раз был чемпионом РФ – как тренер, это рекорд российской Премьер-лиги.

Олег Романцев / Фото: Getty Images

Читайте также: Бывший тренер "Спартака" решил застрелиться. Названо условие

Также мы рассказывали, что после завершения игровой карьеры Романцев пристрастился к табакокурению. Обычно за матч он скуривал до двух пачек.

Новости на эту же тему:

Инфаркт у самого титулованного тренера России "Мы на всю страну с голой ж...ой": тренер "Днепра" поразил откровением Юрий Калитвинцев установил рекорд после первого матча "Олимпика" Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"
тренер инфаркт чемпионат России Спартак Москва Олег Романцев

Реклама

Новости партнеров

Ким виявився убитий в центрі Києва пішохід
Украинцам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в марте
Первые жалобы на осложнения после вакцинации в Украине