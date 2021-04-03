Чумовая перестрелка в день рождения Мариуполя! За снайпера Бондаренко

20-летний форвард оформил хет-трик в день 61-летия клуба

В Мариуполе праздник. Местному футбольному клубу исполнился 61 год! 3-го апреля 1960 года Авангард (первое название команды) провел первую игру в классе "Б" чемпионата СССР. Соперником азовцев стали Трудовые резервы из Луганска. Матч завершился вничью – 0:0.

Сегодняшний матч 20-го тура чемпионата Украины Мариуполя с Ингульцем вышел богатым на голы. Хозяева поля поздравили себя с праздником яркой победой. Команды выдали феерический матч, за 21 минуту забили 5 голов! Героем встречи стал 20-летний Артем Бондаренко, который оформил хет-трик.

Мариуполь – Ингулец – 4:3

Голы: Бондаренко (45+3, пен.), Бондаренко (46), Бондаренко (60, пен.), Стасюк (67) – Плохотнюк (52), Коваленко (53), Шевцов (88, пен.)

Лучшие моменты первого тайма:

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Лучшие моменты второго тайма:

Команды являются соседями в турнирной таблице. Они уже не опасаются понижения в классе, да и на Лигу Европы нереально будет замахнуться.

Турнирная таблица