А мог и челюсть сломать! Вратарь схватил соперника за голову и бросил на лед

Драки между полевыми игроками в НХЛ не редкость, но бывает и у вратарей заканчивается терпение. Этой ночью в матче регулярного чемпионата "Аризона Койотс" принимали "Анахайм Дакс". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "койотов". А в конце 3-го периода произошла потасовка. Ранее беспробудный пьяница установил рекорд НХЛ по голам.

Джон Гибсон пропускает шайбу от "Аризоны" / Фото: Reuters

Уже под занавес встречи голкипер "Анахайма" Джон Гибсон и форвард "Аризоны" Конор Гарланд устроили драку. Американский нападающий проезжал мимо соотечественника и что-то сказал ему в лицо, чем вывел голкипера из себя. Гибсон тут же схватил Гарланда за лицо и борцовским приемом уложил его на лед.

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Судьи попытались растащить соперников, в результате чего на льду образовалась куча мала. После возобновления поединка оба хоккеиста были наказаны малым штрафом за грубость. А в предыдущем матче американский вратарь Гибсон оформил второй шатаут в нынешней регулярке.

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