Цыганка, завладевшая Бесединым: горячая жена динамовского забивалы

Эта красотка вдохновила нападающего, забившего два мяча "Олимпику", не опустить руки за год пребывания вне игры

Артем Беседин, пропустивший прошлый год из-за дисквалификации за допинг, выдал шикарный камбэк. Дубль 24-летнего нападающего помог "Динамо" обыграть "Олимпик" 3:1 в первом официальном матче киевлян в 2021-м.

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Главной поддержкой Артема Беседина во время игрового простоя стала его супруга Радмила Карафетова, уже отреагировавшая на голы своего мужа в ворота "олимпийцев".

Девушка опубликовала у себя в сторис фото мужа, а рядом с ним – сердечко и эмодзи бицепса.

"Моя жизнь и моя любовь", – так называет Радмила своего супруга

Отметим, что летом 2019-го Радмила родила Беседину сына Доминика. "Были естественные роды. Я присутствовал при появлении малыша на свет, признаюсь, переживал, но оно того стоит", – рассказывал о том событии футболист.

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Кстати, Радмила известна как солистка цыганского ансамбля и заслуженная артистка эстрадного искусства Украины.

Красавица старше Артема Беседина и имеет двоих детей от пре­дыдущих отношений – дочку Божену и сына Дамира. Вот фото с отдыха, на котором вся семья – в сборе:

Как для многодетной мамы, Радмила находится в отличной форме, о чем не забывает напоминать своим подписчикам в Instagram.

В следующий раз порадовать голами свою супругу, а с ней и других болельщиков "Динамо" Артем Беседин попытается уже 18 февраля, когда киевляне в первой игре 1/16 Лиги Европы примут на "Олимпийском" "Брюгге".

Смотрите, как Беседин забивал до дисквалификации