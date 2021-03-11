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Цыганков возвращается: составы на матч "Динамо" – "Вильярреал"

11 марта, 18:49

Александр Трикиша

Лидер киевлян начнет матч с первых минут

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и испанского "Вильярреала" на матч 1/8 финала Лиги Европы. Поединок пройдет сегодня в Киеве, в НСК "Олимпийский", начало – в 19:55. Трансляция "Динамо" – "Вильярреал" доступна на нашем сайте.

Стрим матча "Динамо" – "Вильярреал". Обсуждаем матч вместе

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Родригес, Беседин.

Запасные: Бойко, Шепелев, Тымчик, Леднев, де Пена, Андриевский, Гармаш, Караваев, Сидклей, Дуэлунд, Ванат, Супряга.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Пареха, Капу, Тригерос, Чуквуэзе, Алькасер, Морено

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Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Марио Гаспар, Фунес Мори, Бакка, Раба, Эступиньян, Хауме Коста, Мой Гомес, Пино, Баэна

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Смотрите, как "Динамо" и "Вильярреал" играли на предыдущей стадии Лиги Европы:

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Лига Европы Динамо Киев Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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