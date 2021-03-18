Без "Шахтера" и "Динамо": все участники 1/4 финала Лиги Европы

Завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы. По итогам сегодняшним матчей с еврокубками попрощались представители Украины донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
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Все участники 1/4 финала Лиги Европы:
- "Арсенал" (Англия)
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Гранада" (Испания)
- Рома (Италия)
- "Вильярреал" (Испания)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Славия" Прага (Чехия)
- "Аякс" (Нидерланды)
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится 19 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Сразу же определятся полуфинальные пары, а также номинальный хозяин финала, который состоится 26 мая в Гданське.
Матчи четвертьфинала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфинальные – 29 апреля и 6 мая.
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