Версія українською
$ 27,97
33,03

Дайте ему титул, пока никто не пострадал: боец чумовым приемом едва не сломал сопернику шею

26 марта, 21:36

Александр Трикиша

Ислам Омаров одержал 10-ю победу подряд в MMA

Российский боец смешанных единоборств Ислам Омаров одержал победу над своим соотечественником Бибертом Туменовым на турнире ACA 120. Победителя удалось определить лишь судейским решением, но зрителям надолго запомнится прием Омарова в конце второго раунда.

Читайте также: Горячая мулатка-украинка стала украшением турнира по смешанным единоборствам

Омаров схватил соперника возле сетки и резко бросил головой вниз. Туменов так мог и шею сломать, но, к счастью, боец избежал серьезной травмы и продолжил бой.

В комментариях под видео болельщики сравнивают бросок Ислама с "дагестанскими авиалиниями", а один из них предложил "отдать ему титул, пока никто не пострадал". Отметим, что Омаров одержал 10-ю победу подряд.

Смотрите яркие нокауты:

Новости на эту же тему:

"Тебе там дно сорвало?!" Беринчик наехал на "русского", а ему предложили вызвать Конора "Уходи в порно после таких поз"! Горячая красотка ММА поразила откровенными фото Нырнет к акулам и крокодилам! Боец UFC после COVID-19 рискнет своей жизнью В России в ресторане убили чемпиона ММА
MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

У Тимошенко появилась серьезная молодая фэшн-конкурентка в ВРУ
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой