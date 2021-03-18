"Даже наш завхоз верит в победу над "Ромой": Трубин напугал итальянцев и отверг интерес "Милана"

Вратарь "Шахтера" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы ответил об интересе к нему из Милана

В четверг вечером чемпион Украины проведет второй поединок плей-офф Лиги Европы. На нашем сайте идет "Шахтер" – "Рома" онлайн. "Горняки" настроены взять реванш за поражение недельной давности. Молодой вратарь "оранжево-черных" Анатолий Трубин рассказал, что команда "выложится на 200%, чтобы доказать, что первый матч был просто случайностью, ошибкой".

Эксклюзив с 19-летним украинцем опубликовал сегодня сайт TuttoMercatoWeb. Выделим самое интересное из высказываний Трубина.

Об уверенности в своих силах в дуэли с "Ромой":

"Уверяю вас, что каждый в "Шахтере", от игроков до тренера, от медперсонала до менеджмента, от президента до завскладом, слепо верит в камбэк с "Ромой". Мы все убеждены, что сможем это совершить, и будем пытаться это сделать до последней секунды матча".

Мораес и Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О болельщиках на стадионе:

"Мы хотим все перевернуть и выйти в четвертьфинал. Приятно и радостно играть перед болельщиками, футбол без них теряет все свое очарование. Мы были бы счастливы видеть на стадионе фанов, которые бы давали нам дополнительный толчок. Жаль, что в итоге их не пустят на трибуны".

О Паулу Фонсеке:

"Паулу – отличный тренер, с дисциплиной и тактической подготовкой. Я дебютировал в основе благодаря ему. Он был первым, кто дал мне шанс и открыл двери в профессиональный футбол. У меня остались только хорошие воспоминания о нем, хотя мы работали вместе всего полгода".

Паулу Фонсека / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О сравнении в Италии с Доннаруммой:

"Я не Доннарумма из Украины, я – украинский Трубин. Ранее мне нравилось смотреть сейвы Касильяса и Ван дер Сара, теперь я ценю Облака, Тер Штегена, Нойера и Алиссона, но никто из них меня особо не вдохновляет".

Узнайте, где смотреть матч "Шахтер" – "Рома".

Об интересе "Милана" и "Интера":

"Я думаю, это всего лишь слухи, они меня не интересуют. Я сосредоточен исключительно на своих выступлениях с "Шахтером". Я тренируюсь и много работаю каждый день, чтобы совершенствоваться и расти. У меня нет времени думать о базарных слухах".

У нас на сайте будет стрим матча "Шахтер" – "Рома". Обсуждаем игру вместе.

Смотрите, как "Парма" обыграла "Рому" в чемпионате Италии несколько дней назад: