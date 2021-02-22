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Даже рефери схватился за голову: бойцы оказались в обоюдном нокдауне после столкновения головами

22 февраля, 00:22

Александр Трикиша

Бойцы быстро поднялись на ноги, а спустя короткое время бой завершился эффектным нокаутом

На турнире по смешанным единоборствам Deep 100 Impact 20th Anniversary в Японии поединок между Хунтаро Ушику и Дайсуке Накамура ознаменовался уникальным инцидентом.

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Оба бойца бросились в атаку с низко опущенными головами и после столкновения оказались на канвасе. Ситуация выглядела настолько устрашающей, что рефери даже схватился за голову. Впрочем, бойцы быстро пришли в себя, а немного позже Накамура эффектным ударом коленом нокаутировал своего оппонента.

На турнире UFC Fight Night 185 американский полицейский жестоко избил многодетного отца из России. Крис Докос в первом раунде победил Алексея Олейника.

А перед этим Сергей Спивак из Молдовы нокаутировал американца Джареда Вандеру. Поединок был остановлен во втором раунде, когда Вандера уже не мог сопротивляться.

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Источник: Сегодня|Спорт

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