"Делаем спорт снова сексуальным": лучшая реклама спорта от жгучей блондинки

Ну как после этого не любить спорт!

Американская модель Бри Терези поставила перед собой задачу сделать спорт снова сексуальным. Именно такой лозунг красуется на ее странице в Instagram. И стоит признать: у нее это отлично получается!

Девушка регулярно выкладывает на своей странице откровенные фото, связанные с различными видами спорта. При этом Бри сама занимается гольфом и даже имеет собственный канал на Yotube, где публикует различные уроки.

Также Терези имеет аккаунт на сайте для взрослых, где за небольшую плату делится своими самыми откровенными снимками. Хотя зачем платить, если девушка выкладывает в открытый доступ такие фото:

Читайте также: