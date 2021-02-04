Дело на миллионы: Усик намекнул, что пойдет в суд, если его "по-наглому сбреют"

Александр Усик и сам хотел бы увидеть бой Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри, но если украинца "кинут" с компенсацией за отсрочку его обязательного поединка с Джошуа, Усик готов пойти в суд.
На это Александр намекнул в комментарии каналу "Ходят Слухи".
"Джошуа должен защитить свой пояс со мной. Но мы вместе соберем 20 миллионов долларов, а бой Джошуа с Фьюри – 100 миллионов. Естественно, люди смотрят по суммам. Здесь работает не спорт, а бизнес"
"Какую сумму я готов принять, чтобы подождать? Об этом надо разговаривать. Много фанатов хотят увидеть бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Это был бы фурор. А я – как заноза. Я могу стать раздражителем для многих, которые даже меня любят, что не дал этому поединку состояться. Я сам хочу увидеть этот бой. Но если я хочу боксировать за пояс, а меня хотят по-наглому сбрить – то так не будет"
"Я готов к диалогу, если – нет, то это в другом поле будет решаться", – заявил Усик
Ранее мы писали, что за отсрочку боя с Джошуа Усик может получить 5 миллионов долларов. Украинцу не платили столько ни за один поединок.
Также мы рассказывали, что, скорее всего, следующим соперником Усика будет британец Джо Джойс. На кону будет стоять титул "временного" чемпиона мира по версии WBO.
Новости на эту же тему:Почему Усик хочет уйти от Кличко: менеджер высказал версию "Усик может победить Джошуа, Уайлдера или Фьюри": катмен из США знает украинца Усик наконец-то получил титульный бой: что это означает и кто будет соперником Усик так победам не радуется, как снегу! Боксер кричал на весь район (видео)