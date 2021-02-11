День, когда упал Железный Майк. Смотрите первый нокаут в карьере Тайсона

Ровно 31 год назад произошло событие, которое все ждали, но никто к нему не был готов. Майк Тайсон потерпел первое поражение в карьере.

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Конец 1980-х – золотое время для Майка Тайсона. Он собрал все пояса в супертяжелом весе, став абсолютным чемпионом. А его соперники редко доживали хотя бы до середины боя. Это и сыграло злую шутку.

Тайсон? Нам такой не нужен

Сложилась парадоксальная ситуация. Столь успешное выступление Майка оттолкнуло болельщиков и владельцев крупных арен. К примеру, в Лас-Вегасе никто не хотел организовывать чемпионский поединок Тайсона. Причина – зрители не готовы платить огромные деньги за билеты, чтобы посмотреть, как чемпион в течение нескольких минут избивает очередного претендента.

Промоутер боксера Дон Кинг так и не договорившись ни с кем в США, отправился в Канаду. В Эдмонтоне Майк должен был 18 ноября 1989 года защищать пояса в поединке против Донована Раддока.

Но бой отменили. Из-за бронхита Тайсона. Это официальная версия. На самом деле, Майк просто не готовился к поединку.

"Я не ходил на тренировки, а занимался только тем, что спал с женщинами. Мне даже не требовалось покидать своей комнаты: у меня было достаточно приятелей, которые хватали первую попавшуюся девушку и доставляли ее ко мне. Мне было все равно, как она выгладит и как ее зовут. Когда мы заканчивали, она уходила и появлялась другая", – расскажет потом Майк.

После срыва боя в Канаде, Кинг нашел арену в Японии. И нового соперника – Джеймса Дугласа.

Кто такой Дуглас?

Нельзя сказать, что Дон Кинг выбрал чемпиону мальчика для битья. На счету Дугласа было уже 35 поединков и 29 побед. В том числе над бывшим чемпионом мира Оливером Макколлом и над экс-чемпионом Тревором Бербиком, который побеждал самого Мухаммеда Али.

Перед боем на Дугласа обрушилась лавина неприятностей. От инсульта умерла его мама, а у беременной жены обнаружили злокачественную опухоль. Сам боксер за 10 дней до чемпионского поединка был госпитализирован из-за сильного гриппа.

Что делал Майк?

Майк был в своем стиле. Он легковажно отнесся к противнику. Продолжал кутить с женщинами, набрал лишний вес. По словам Тайсона, он не смотрел записи поединков с участием Джеймса и вообще не тренировался для этого поединка.

За 10 дней до поединка Тайсон провел показательный спарринг с Грегом Пэйджем, бывшим чемпионом мира по версии WBA. Билеты на бой стоили по 60 долларов. Уже в первом раунде Пэйдж отправил Тайсона в нокдаун и бой остановили.

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Шок

Никто не сомневался в легкой победе Майка, а поэтому чтобы привлечь зрителей на трибуны, поединок раскручивали британская рок-группа The Rolling Stones и американский певец Майкл Джексон. Билеты стоили от 35 до 1000 долларов.

Эксперты считали Тайсона явным фаворитом боя. Но с первого раунда что-то пошло не так. Дуглас не ушел в глухую защиту, а джебами удерживал Майка на дистанции. А если надо, то и ввязывался в размен. Тайсон пропускал. И не мало. Претендент старался удерживать чемпиона на дальней дистанции с помощью быстрых и точных прямых ударов. В пятом раунде у Тайсона начал опухать левый глаз.

Джеймс побеждал по очкам, поэтому Майк искал шанс нокаутировать противника. Такой подвернулся в восьмом раунде.

В самой концовке Тайсон правым апперкотом сбил с ног Дугласа. Нокдаун. Рефери немного замешкался с открытием счета, что и станет потом причиной споров. Джеймс поднялся и продолжил поединок.

Развязка наступила в десятом раунде. Дуглас нанес правый апперкот, которым потряс Тайсона, а затем серией ударов отправил в нокаут!

Протест не прошел

Сразу же после окончания боя Дон Кинг убеждал глав WBA, WBC и IBF, что в восьмом раунде рефери допустил ошибку: из-за медленного отсчета нокдауна Дуглас провел на настиле больше положенных 10 секунд. А это нокаут. Рефери признал свою ошибку, но это не повлияло на исход поединка. Джеймс Дуглас – абсолютный чемпион.

Тайсон захотел реванш с Дугласом. Среди всех чемпионских организаций идею о незамедлительном реванше поддержала лишь WBC. Но WBA и IBF были против этого поединка. В итоге второй бой между Майком Тайсоном и Джеймсом Дугласом так и не был организован.

Tyson vs Douglas

По мотивам боя группа The Killers написала песню "Tyson vs Douglas", которая вошла в альбом Wonderful Wonderful.