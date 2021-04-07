Денис Беринчик назвал дату завершения карьеры

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик уже задумывается о завершении карьеры 32-летний боксер считает, что 36 лет – крайний срок для ухода на пенсию.

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"У меня сейчас многое появилось и многое ушло. Остался спорт и закат карьеры – это меня ждет, мы к этому готовы. Я в боксе уже 21 год, и если брать 36 лет как крайний возраст для завершения карьеры, то получается, что до этого осталось 2-3 года. Я к этому готов", – сказал боксер в интервью шоу Отдушивдушу.

Беринчик провел 15 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Девять из них он завершил досрочно. Однако следующий свой бой он проведет на голых кулаках. Соперником украинца станет Артем Лобов, представляющий Ирландию. Ранее мы писали, зачем Беринчику бой на кулаках, если он боится этого поединка.

Денис Беринчик стреляет из пистолета:

Денис Беринчик стреляет из пистолета