Депутат Беленюк возвращается на ковер впервые с осени 2019 года

Последний раз Жан боролся 15 месяцев назад, когда стал чемпионом мира

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Жан Беленюк на время оставит свои обязанности депутата ВР и снова выйдет на ковер. Сборная Украины по греко-римской борьбе начнет олимпийский год на международном турнире в Хорватии – Гран-При Zagreb Open 16-17 января. Ранее Беленюк показал себя в образе монаха Шаолиня.

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины Сергей Андреев включил в заявку на турнир 10 борцов во главе с серебряным призером Олимпийских игр в Рио Жаном Беленюком, который не выступал с сентября 2019 года, когда стал чемпионом мира. А вот чемпион Европы и открытие 2020 года Семен Новиков, который выступает в весе Беленюка, получил отдых. В декабре Новиков взял "бронзу" Кубка мира.

Жан Беленюк / Фото: AFP

Сборная Украины выступит в Загребе в следующем составе: 72 кг – Парвиз Насибов, Владимир Яковлев (77 кг), Ясаф Зейналов, Эльмар Нуралиев (все – 72 кг), Ярослав Фильчаков (82 кг), Жан Беленюк (87 кг), Владлен Козлюк, Зелимхан Дзигасов (97 кг), Александр Чернецкий, Николай Кучмий (130 кг).

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Отметим, что с 11 января сборная начнет подготовку к турниру на сборах в Конча-Заспе. Но Беленюк регулярно тренируется.

Ранее мы рассказывали, что борец-депутат Жан Беленюк за восемь дней вылечился от коронавируса. Свои симптомы он описывал следующим образом: "Температура пару дней в районе 37 градусов. Небольшая ломота в теле, под вечер болит голова".

Жан Беленюк заразился коронавирусом Видео: Instagram