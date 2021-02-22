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Депутат-стрелок может возглавить украинский футбольный клуб. Его конкурентом является теле-эксперт

22 февраля, 08:40

Александр Трикиша

Шовковский пока не имеет тренерского опыта

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может возглавить одесский "Черноморец". Нынешний ассистент Андрея Шевченко в национальной команде и депутат Киевского горсовета входит в число претендентов на замену Сергея Ковальца – он покинул клуб накануне.

Другим претендентом на пост главного тренера "Черноморца" является бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук, работающий нынче экспертом на ТВ, сообщается в программе "Профутбол" на Youtube.

В пользу второго говорит тот факт, что он уже имеет опыт работы главным тренером в "Олимпике", а Шовковский только тренировал вратарей в сборной Украины. Напомним, что Шовковский был включен в заявку сборной на матч против Франции, когда команда Шевченко страдала из-за коронавируса, но на поле так и не появился.

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Александр Шовковский Черноморец Одесса первая лига Вячеслав Шевчук

Источник: Сегодня|Спорт

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