"Десна" разгромила "Рух" и обошла "Ворсклу" в чемпионате Украины

Команда Александра Рябоконя приблизилась к "Заре" и отстает всего на два очка

В Международный женский день состоялось еще два матча украинской Премьер-лиги. Узнавайте все результаты 17-го тура чемпионата Украины. Мячи сегодня забивали лишь в одной игре.

"Десна" без особых проблем разобралась во Львове с "Рухом" – 4:0. Счет гости из Чернигова открыли на 22-й минуте. Полузащитник Евгений Чепурненко, который впервые вышел в стартовом составе в УПЛ, завершил усилия партнеров ударом с близкой дистанции. Отметим, что далеко не наилучшим образом сыграл исландский новичок хозяев Рагнар Сигурдссон, "привезя" гол в свои ворота.

На 43-й минуте отличился уже Егор Картушов, практически сняв вопрос о победителе. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

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После перерыва парни Александра Рябоконя добили соперника. Сначала Филипп Будковский реализовал пенальти за игру рукой, а на 65-й минуте точку в избиении поставил Алексей Гуцуляк. Вашему вниманию – нарезка моментов второй половины встречи.

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Во втором поединке понедельника "Днепр-1" и "Александрия" обошлись без голов – 0:0.