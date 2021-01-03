Дети Шумахера: чего добились наследники великого чемпиона

Сегодня в семье Шумахеров праздник: Михаэлю – 52 года. Как они отметят день рождения, мы никогда не узнаем. Семь лет молчания скрывают семикратного чемпиона Формулы-1.

В самом конце 2013 года Михаэль Шумахер вместе с сыном Миком и друзьями катался на горных лыжах в Альпах. Падение. Удар головой. Вертолет. Больница. Кома.

"Если бы не шлем, его бы с нами уже не было. К сожалению, у Шумахера был задет мозг. Мы не гарантируем счастливого исхода" – таков был вердикт врачей...

С тех пор всю информацию о здоровье Михаэля тщательно скрывают. За это время его дети стали совсем взрослыми и добились важных успехов в спорте.

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Мик – в Формуле-1

В этом сезоне фамилия Шумахер вновь будет в протоколах чемпионата Формулы-1. Мик дебютирует в Ф-1 за команду "Хаас".

Интересно, что свои первые шаги в автоспорте парень делал как Мик Беч, под девичьей фамилией матери, чтобы не привлекать особого внимания к себе.

Кстати, месяц назад Шумахер-младший запостил милое видео со своим отцом.

"Мой образец для подражания – мой папа. Просто потому, что он лучший – мой кумир", – говорит Мик.

К Формуле-1 он шел постепенно. Сначала были успехи в картинге. С 2015 года выступал в Формуле-4, где занимал второе место в общем зачете. Становился чемпионом Формулы-3 в 2018 году. В 2020 выиграл чемпионат Формулы-2.

Джина – на коне

23-летняя Джина-Мария – профессиональная наездница. Она выигрывала золотые медали чемпионатов Европы и мира в категории Reining, американской дисциплине верховой езды.

Как-то Джина-Мария призналась, что работа с лошадьми дала ей силы жить дальше после трагедии, которая случилась с ее отцом.

Однажды в Вероне после победы на соревнованиях Джина выехала на арену в комбинезоне и шлеме Михаэля. "Это дань уважения моему отцу", – прокомментировала свое решение Джина-Мария.