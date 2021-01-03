Девочек не пускал, но они кричали: футболист "МанСити" устроил скандальную вечеринку

Игрок признал, что нарушил правила, пригласив в дом не только членов семьи, но и нескольких друзей

Несмотря на вспышку коронавируса в "Манчестер Сити", защитник команды Бенжамен Менди все-таки устроил вечеринку в своем доме на Новый год. Футболист не стал отнекиваться и признал, что, возможно, нарушил правила, пригласив в дом не только членов семьи, но и нескольких друзей. Однако Менди отказался извиняться за свою выходку.

Французский футболист рассказал, что на вечеринке присутствовали его девушка, племянница и племянник, которые живут вместе с ним. Хотя также признал, что там были приятель его девушки, а также шеф-повар и еще один парень. При этом во время вечеринки Менди написал в Twitter обращение к людям и призвал проявлять осторожность: "С Новым годом. Позаботьтесь о себе".

/ Фото: Instagram

Однако The Sun опубликовало фото, на которых видно, как три девушки уезжают из дома Менди в 6 утра. А еще три девушки были замечены возле его дома в 7:45. Некоторые из них держали золотые воздушные шары, как те, что видели в сторис Менди. При этом сам футболист настаивает, что не пускал девочек в свой дом.

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Тем временем местный житель сказал о праздновании Менди: "Из дома доносился сильный шум, можно было слышать, как девушки кричат ​​и веселятся. В полночь был совершенно грандиозный фейерверк. Должно быть, это стоило целое состояние и продолжалось не менее десяти минут".

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