Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией

Девушка-арбитр из России Екатерина Костюнина разрывает шаблоны. Зачастую футбольным судьям запрещено общаться с прессой и каким-то образом публиковать подробности своей личной жизни. Но это не касается Екатерины – она взорвала Сеть эротической фотосессией.

Девушка призналась, что долго размышляла над тем, публиковать ли фото. Она заявила, что получает эстетическое наслаждение и восхищение от женских тел и считает их произведением искусства.

Впрочем, Костюнина и раньше не стеснялась радовать своих подписчиков в Instagram. Страница красотки пестрит пикантными фото с разных уголков мира.

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