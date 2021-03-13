Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешивании

Самая сексуальная девушка боксер Эбани Бриджес по прозвищу "Блондинка-Бомбардировщик" возвращается на ринг. 13 марта она проведет поединок против Кэрол Эрл. Эбани подогрела интерес к поединку на взвешивании, куда явилась в кружевном белье.
Остается только догадываться, смогли ли организаторы точно определить ее вес, ведь отвести взгляд от форм красотки было крайне тяжело.
Интересно, что ее соперница Кэрол Эрл является мусульманкой, поэтому пришла на взвешивание в закрытую одежду. На дуэли взглядов эта парочка выглядела очень необычно.
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