Девушка футболиста сборной Украины приласкала другого красавца

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь со своей девушкой Дашей Савиной продолжают отдых в турецкой Каппадокии. Мы уже писали, что шикарная блондинка на коленях зацеловала футболиста. Но ласка очаровательной журналистки в этом райском уголке земного шара досталась не только "горняку".
Приласкала Даша Савина и коня, на котором прокатилась верхом по волшебным долинам Каппадокии. Фото с прогулки девушка опубликовала в Instagram.
Напомним, перед Новым годом Бондарь покатал огненную девушку на вертолете над Доминиканой.
После этого Даша Савина и Валерий Бондарь уже погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове. При этом сексапильная блондинка отметила, что у них "не только отношения парня и девушки" – они "еще могут быть друг для друга друзьями".
"Очень часто говорят: "Счастье любит тишину". Наверное, в этих словах есть доля правды, но как можно скрывать это счастье, если мы наслаждаемся друг другом и жизнью вместе?" – откровенничает Даша Савина.
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