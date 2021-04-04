Девушка с лейкемией сотворила спортивное чудо

Пловчиха из Японии Рикако Икээ выиграла заплыв на 100 метров баттерфляем на национальных соревнованиях, являющихся отборочными к Олимпийским играм, и попала в эстафетную команду 4x100 на Игры в Токио. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Читайте также: Тело богини и побитые ноги: самая красивая пловчиха мира любит фото в белье и без него

У 20-летней спортсменки два года назад выявили рак крови, но она смогла вылечиться. К соревнованиям Рикако Икээ вернулась семь месяцев назад. И вот – первая победа после выздоровления!

"После полуфиналов я не думала, что смогу проплыть за 57 секунд, не говоря уже о попадании в эстафету. Я так счастлива. По сравнению с соревнованиями пятилетней давности я была далеко не так уверена в себе и думала, что на этом этапе жизни победы будут намного позже. Но я приложила усилия. Так что, как бы жестко или трудно не обстояли дела, если вы много работаете, вы будете вознаграждены. Ступая на край бассейна, я думала: "Я здесь, я дома", – приводит слова Икээ Olympic Channel

Икээ участвовала в Олимпийских играх 2016 года, заняв 5-е место на 100 метров баттерфляем. Также Икээ – трехкратный бронзовый призер чемпионата мира в коротких бассейнах.

В 2018 году Рикако Икээ стала главной героиней турнира пловцов на Азиатских играх. Японка – первая пловчиха в истории соревнований, кому удалось выиграть шесть золотых медалей на одних Играх.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouТube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.