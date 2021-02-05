Девушки устроили драку на дуэли взглядов перед кулачным боем

Красотка из UFC Пейдж Ванзант сегодня дебютирует в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Накануне Пейдж провела дуэль со своей будущей соперницей Британ Харт и устроила потасовку, схватив ее за горло. Харт не осталась в долгу и хотела отомстить Ванзант, но ее остановили организаторы боя.

Впрочем, у нее будет шанс это сделать на ринге сегодня вечером.

Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. Пейдж, помимо выступлений в смешанных единоборствах, заработала любовь фанатов благодаря голым снимкам во время карантина. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в сеть фото ню.

Да и в целом Пейдж любит баловать фоловеров своими сексуальными фото в бикини. У нее в Instagram уже 2,7 млн подписчиков.

Смотрите, как Пейдж Ванзант на карантине весело тренировалась с мужем