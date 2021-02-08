"Динамо" – БАТЭ: онлайн контрольного матча киевлян в Турции

Сегодня киевское "Динамо" проводит последний товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции. Соперник – хорошо известный по выступлениям в Лиге чемпионов и Лиге Европы белорусский БАТЭ. Раннее начало (10:10) обусловлено тем, что подопечные Мирчи Луческу в понедельник же возвращаются на родину. Наш сайт ведет онлайн встречи с комментариями и мультимедиа.
"Динамо" – БАТЭ
71’
Попов получил повреждение, похоже, защитник не сможет продолжить игру.
69’
Сидорчук получил скидку перед штрафной и пробил в ближний угол, но немного неточно.
68’
Замена
Замена в составе Динамо, на поле вышел Сидклей вместо Миколенко.
67’
Классная контратака прошла от БАТЭ, Умаров прострелил в штрафную, но там без удара по воротам.
65’
БАТЭ удалось немного отодвинуть игру от своих ворот, но Динамо продолжает контролировать мяч.
62’
Замена
Ещё одна замена в составе Динамо, на поле вышел Леднев вместо Цыганкова.
59’
Шапаренко оказывается на газоне после стыка на фланге, стандарт в пользу Динамо.
57’
Замена
Замена в составе Динамо, на поле вышел Шабанов вместо Забарного.
54’
Угловой удар на левом фланге разыграли киевляне, Цыганков навесил в штрафную, но там без удара по воротам.
52’
Сорока получил повреждение после стыка с Миколенко, медицинская бригада БАТЭ на поле, пауза в матче.
51’
Сидорчук получил скидку перед штрафной соперника и пробил в касание, но немного неточно.
49’
Снова Динамо берет мяч под контроль на старте, но пока закрепившись в центре поля.
47’
Буяльский оказывается на газоне, штрафной удар для Динамо.
Замена
Состав Динамо на второй тайм: Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Цыганков, Родригес – Супряга.
Начало второго тайма
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Перерыв
Звучит свисток! Первый тайм окончен! Динамо громит БАТЭ со счетом 3-0 в первой половине игры, идем на перерыв!
44’
В концовке первого тайма киевляне продолжают владеть инициативой, активно подключая фланги в атаке.
41’
Беседин подправил удар Андриевского, но мяч оказался в руках голкипера БАТЭ.
39’
Караваев активно подключается к атакам, в этот раз Александр получил передачу в штрафной и пробил в ближний угол, но немного неточно.
36’
Ещё одна классная контратака от Динамо, которая заканчивается ударом Андриевского из пределов штрафной, но неудачно.
35’
Пошла подача в штрафную Динамо с углового, но там успешно на выходе сыграл Бущан.
33’
Динамо продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, БАТЭ пока в атаке не видно.
30’
Беседин здорово сыграл перед штрафной соперника и пробил в дальний угол, но немного неточно.
29’
Шепелев пробил из-за пределов штрафной, но точно в руки голкипера.
27’
Буяльский здорово пробивал в касание, но немного неточно.
25’
ОПАСНО! Андриевский решил наказать голкипера за выход из ворот, но удар полузащитника Динамо пришелся в перекладину!
24’
Автогол
АВТОГОООООООЛ! 3-0! КОПИТОВИЧ! Третий мяч в воротах БАТЭ! Шикарная контратака прошла от Динамо, Караваев промчался через правый фланг и прострелил в центр, где Цыганков не попал по мячу, но Копитович срезал сферу в собственные ворота!
23’
Беседин фолит в центре поля, штрафной удар для БАТЭ.
21’
Замена
Драгун не сможет продолжить поединок, вынужденная замена состоялась в составе БАТЭ.
20’
Гол
ГОООООООЛ! 2-0! ДЕ ПЕНА! Динамо удваивает свой перевес! Карлос Де Пена идеально исполнил стандарт, мяч пролетел над стенкой и оказался в "девятке"!
19’
Медицинская бригада Динамо на поле, лежит на газоне Буяльский.
18’
Буяльский зарабатывает перспективный стандарт перед штрафной соперника.
16’
Желтая карточка
Носко получил желтую карточку за грубую игру против Де Пены.
15’
Динамовцы уверенно контролируют мяч на чужой половине поля.
12’
Драгун получил повреждение после стыка в штрафной Динамо, небольшая пауза в матче.
11’
Караваев подключился к атаке правым флангом и сильно прострелил в штрафную, но там без удара по воротам.
8’
Прекрасный старт для Динамо, киевляне имеют преимущество в начале игры.
7’
Гол
ГОООООООЛ! 1-0! ЦЫГАНКОВ! Динамо открывает счет! Виктор Цыганков получил передачу перед штрафной соперника, немного сместился в центр и прекрасно пробил в дальний угол!
5’
Караваев получил передачу в штрафной и пробил в касание, но безуспешно.
4’
Динамо с первых минут идет в атаку, БАТЭ пока без мяча.
1’
Первый фол в центре поля зафиксировал арбитр, Забарный оказался на газоне.
Начало матча
Стартовый свисток прозвучал! Поехали!
Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский, Шепелев, Буяльский – Цыганков, де Пена – Беседин.
Запасные: Нещерет, Сирота, Кендзёра, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Дуэлунд, Шапаренко, Леднев, Русин, Ванат, Супряга, Родригеc.
Пока что "бело-голубые" не впечатляют результатами в спаррингах. В субботу они едва обыграли "Шкендию" из Северной Македонии. Успех киевскому клубу принес Богдан Леднев, который в концовке заменил самого дорогого украинского игрока – Виктора Цыганкова.
"Динамо" – "Шкендия-79" – 1:0
Гол: Леднев, 85
Состав "Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзера (Караваев, 61), Попов (Сирота, 77), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77), Сидорчук (Шепелев, 61), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 61), Цыганков (Леднев, 77), Родригес (де Пена, 61), Беседин (Супряга, 61).
Ранее контрольный матч киевлян с болгарами завершился вничью 2:2. "Динамо" упустило победу над софийским ЦСКА, не реализовав один из двух пенальти. Также лидер УПЛ уступил болгарскому "Лудогорцу" и взял верх над тбилисским "Динамо" (1:0).
Дальше команду Мирчи Луческу уже ждут официальные встречи: 13 февраля в чемпионате Украины против "Олимпика", а через пять дней – с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.
Тем временем, Селезнев заинтриговал первым фото после изгнания из "Колоса".
Вспомним, как "Динамо" обыгрывало "Ференцварош" в Лиге чемпионов:
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