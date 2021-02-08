"Динамо" – БАТЭ: онлайн контрольного матча киевлян в Турции

Автогол

АВТОГОООООООЛ! 3-0! КОПИТОВИЧ! Третий мяч в воротах БАТЭ! Шикарная контратака прошла от Динамо, Караваев промчался через правый фланг и прострелил в центр, где Цыганков не попал по мячу, но Копитович срезал сферу в собственные ворота!