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"Динамо" – "Брюгге": букмекеры ждут гол Беседина и ничью

18 февраля, 16:05

Олег Люлька

У сегодняшнего матча фаворита нет, а вот на выход в 1/8 Лиги Европы шансы выше у бельгийцев

Букмекеры не видят фаворита в сегодняшнем поединке "Динамо" – "Брюгге" на НСК "Олимпийский", оценивая шансы соперников как абсолютно равные. Как на победу киевлян, так и на победу бельгийского клуба установлен коэффициент 2.75, на ничью – 3.20. Онлайн "Динамо" – "Брюгге" с видео голов – у нас на сайте.

Где смотреть матч "Динамо" – "Брюгге"

Исходя из этих коэффициентов, вероятность исходов матча 18 февраля следующая: выигрыш "Динамо" – 35%, выигрыш "Брюгге" – 35%, ничья – 30%. Наиболее вероятным аналитики называют счет 1:1.

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ТОП-5 претендентов на гол у "Брюгге"

Смотрите, как забивает "Брюгге"

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А вот что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (повторная – 25 февраля в Бельгии), то аналитики отдают предпочтение "Брюгге" – 60% на их проход (1.57) против 40% (2.41) на суммарный успех киевлян.

Смотрите, как "Динамо" выиграло предыдущий домашний матч в еврокубках

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Источник: Сегодня|Спорт

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