"Динамо" – "Брюгге": букмекеры ждут гол Беседина и ничью

У сегодняшнего матча фаворита нет, а вот на выход в 1/8 Лиги Европы шансы выше у бельгийцев

Букмекеры не видят фаворита в сегодняшнем поединке "Динамо" – "Брюгге" на НСК "Олимпийский", оценивая шансы соперников как абсолютно равные. Как на победу киевлян, так и на победу бельгийского клуба установлен коэффициент 2.75, на ничью – 3.20. Онлайн "Динамо" – "Брюгге" с видео голов – у нас на сайте.

Где смотреть матч "Динамо" – "Брюгге"

Исходя из этих коэффициентов, вероятность исходов матча 18 февраля следующая: выигрыш "Динамо" – 35%, выигрыш "Брюгге" – 35%, ничья – 30%. Наиболее вероятным аналитики называют счет 1:1.

ТОП-5 претендентов на гол у "Динамо"

Виктор Цыганков 2.55

Артем Беседин 2.85

Жерсон Родригес 3.50

Виталий Буяльский 4.00

Карлос Де Пена 4.50

Смотрите, как забивает Цыганков

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ТОП-5 претендентов на гол у "Брюгге"

Бас Дост 2.65

Давид Окереке 2.65

Юссуф Баджи 3.85

Рюд Вормер 5.50

Матс Ритц 7.00

Смотрите, как забивает "Брюгге"

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А вот что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (повторная – 25 февраля в Бельгии), то аналитики отдают предпочтение "Брюгге" – 60% на их проход (1.57) против 40% (2.41) на суммарный успех киевлян.

Смотрите, как "Динамо" выиграло предыдущий домашний матч в еврокубках