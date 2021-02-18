"Динамо" – "Брюгге", "Маккаби" – "Шахтер": расписание, трансляции и результаты 1/16 Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, проходят первые матчи 1/16 финала Лиги Европы, среди которых поединки украинских клубов: "Динамо" – "Брюгге" и "Маккаби" – "Шахтер". Ниже – расписание всех игр дня с телетрансляциями и обновляемые результаты. Отметим, что смотреть всю Лигу Европы в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV.
1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
17:00 "Динамо" К (Украина) – "Брюгге" (Бельгия)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
онлайн "Динамо" – "Брюгге"
22:00 "Маккаби" Т-А (Израиль) – "Шахтер" (Украина)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
19:55 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Милан" (Италия)
ТВ: "Футбол 1"
19:55 "Реал Сосьедад" (Испания) – "МЮ" (Англия)
ТВ: "Футбол 3"
19:55 "Янг Бойз" (Швейцария) – "Байер" (Германия)
19:55 "Брага" (Португалия) – "Рома" (Италия)
19:55 "Краснодар" (Россия) – "Динамо" З (Хорватия)
19:55 "Славия" (Чехия) – "Лестер" (Англия)
19:55 "Вольфсберг" (Австрия) – "Тоттенхэм" (Англия)
19:55 "Олимпиакос" (Греция) – "ПСВ" (Нидерланды)
22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Арсенал" (Англия)
ТВ: "Футбол 3"
22:00 "Лилль" (Франция) – "Аякс" (Нидерланды)
22:00 "Гранада" (Испания) – "Наполи" (Италия)
22:00 "Мольде" (Норвегия) – "Хоффенхайм" (Германия)
22:00 "Зальцбург" (Австрия) – "Вильярреал" (Испания)
22:00 "Антверпен" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
Ответные матчи – 25 февраля
Смотрите обзор финала Лиги Европы-2020
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