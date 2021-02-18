"Динамо" – "Брюгге": огненная аудиотрансляция матча Лиги Европы

Сегодня киевское "Динамо" встретится с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 17:00. Онлайн матча "Динамо" – "Брюгге" уже доступен на нашем сайте, также матч можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Кроме этого, мы проведем аудиотрансляцию поединка "Динамо" – "Брюгге" на нашем YouTube-канале.

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Букмекеры не видят фаворита в матче, оценивая шансы команд абсолютно одинаково. Как на победу киевлян, так и на победу бельгийского клуба установлен коэффициент 2.75, на ничью – 3.20. А вот что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы, то аналитики отдают предпочтение "Брюгге" – 1.57 против 2.41.

Отметим, что "Брюгге" приехал в Киев без главного тренера Филиппа Клемана и его помощников. У всех – коронавирус. Также из-за COVID-19 бельгийцам не помогут трое игроков – Ханс Ванакен, Матей Митрович и Стефано Денсвил. Кроме того, из-за дисквалификации за "Брюгге" не сыграет украинец Соболь.

"Динамо" и "Брюгге" встречались в третьем отборочном раунде прошлой Лиги чемпионов. Бельгийцы победили с общим счетом 4:3, а киевляне вылетели в Лигу Европы и попрощались с Александром Хацкевичем.