"Динамо" – "Брюгге": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы. "Динамо" принимает чемпиона Бельгии "Брюгге". Начало встречи – в 17:00. Наш сайт ведет мультимедийную онлайн-трансляцию поединка с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ"

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Изначально игра должна была начаться в 19:55, но из-за морозов в Украине поединок "Динамо" – "Брюгге" перенесли на более ранее время. Стартовый свисток финского рефери Маттиаса Гестраниуса прозвучит в 17:00. В этот момент синоптики прогнозируют в Киеве "минус 11". Тогда как УЕФА запрещает играть, когда холоднее "минус 15".

Важный момент – на матч "Динамо" – "Брюгге" разрешили пустить болельщиков.

Отметим, что "Брюгге" приехал в Киев без главного тренера Филиппа Клемана и его помощников. У всех – коронавирус. Также из-за COVID-19 бельгийцам не помогут трое игроков – Ханс Ванакен, Матей Митрович и Стефано Денсвил. Кроме того, из-за дисквалификации за "Брюгге" не сыграет украинец Соболь.

Филипп Клеман / Фото: Twitter

Руководить действиями бельгийцев на "Олимпийском" будет наставник дубля Рик Де Мил.

ПУТЬ В 1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ

"Динамо" попало в плей-офф Лиги Европы благодаря победе над "Ференцварошем" 1:0, которая позволила киевлянам занять третье место в своей группе Лиги чемпионов. Хотя отставание команды Мирчи Луческу от "Ювентуса" и "Барселоны" составило аж 11 очков.

"Брюгге" же набрал в групповом раунде ЛЧ в два раза больше очков, чем киевляне, – восемь – и до последнего боролся за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но все-таки уступил путевку туда "Лацио", а сам перебрался во второй по рангу еврокубок.

ТРЕНИРОВКА "ДИНАМО"

ПЕРЕД "БРЮГГЕ"

ТРЕНИРОВКА "БРЮГГЕ"

ПЕРЕД "ДИНАМО"

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

"Динамо" и "Брюгге" встречались в третьем отборочном раунде прошлой Лиги чемпионов. Бельгийцы победили с общим счетом 4:3. Ханс Ванакен с пенальти принес "Брюгге" минимальную победу дома, а в Киеве была зафиксирована ничья 3:3, причем динамовцы трижды вели в счете.

"Динамо" vs "Брюгге" / Фото: AFP

Интересно, что в отборе Лиги чемпионов-2020/21 "Динамо" снова встретилось с клубом из Бельгии. В раунде плей-офф киевляне с общим счетом 5:1 (2:1 в гостях, 3:0 дома) одолели "Гент".

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ":

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"ДИНАМО": Бущан – Караваев, Попов, Кендзера, Миколенко – Шапаренко, Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Родригес – Беседин

"БРЮГГЕ": Миньоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка – Вормер, Ритц, Баланта – Окереке, Дост, Баджи

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Букмекеры не видят фаворита в сегодняшнем поединке, оценивая шансы соперников как абсолютно равные. Как на победу "Динамо", так и на победу "Брюгге" установлен коэффициент 2.75, на ничью – 3.20. Исходя из этих коэффициентов, вероятность исходов следующая: выигрыш "Динамо" – 35%, выигрыш "Брюгге" – 35%, ничья – 30%. Наиболее вероятным аналитики называют счет 1:1.

Что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (повторная – 25 февраля в Бельгии), то аналитики отдают предпочтение "Брюгге" – 60% на проход (1.57) против 40% (2.41) на киевлян.

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Динамо" – "Брюгге" в четверг, 18 февраля, начиная с 17:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.