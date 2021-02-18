"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор матча Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" в морозную погоду на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграло с "Брюгге" вничью 1:1. На нашем сайте шел онлайн "Динамо" – "Брюгге".

В первом тайме соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот, хотя небольшое преимущество было у хозяев. Смотрите лучшие моменты стартовых 45 минут.

Во втором тайме подопечным Луческу удалось открыть счет. Полузащитник Виталий Буяльский, который часто забивает важные мячи, после передачи Виталия Миколенко эффектным обводящим ударом с линии штрафной площади огорчил гостей из Бельгии на 62-й минуте.

Однако недолго музыка играла на улице "Динамо". Уже на 67-й минуте "Брюгге" восстановил равновесие. Брендон Мехеле ударом головой поверг хозяев в уныние.

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Если в первой половине преимущество по владению мячом было на стороне "бело-голубых" (53% – 47%), то после перерыва все поменялось с точностью до наоборот. Голы так и остались единственными ударами в створ, а по "выстрелам" мимо гости заметно превзошли "Динамо" 6:3.

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