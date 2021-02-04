Версія українською
$ 28
33,64

"Динамо" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча

4 февраля, 10:22

Олег Люлька

Мультимедийный онлайн третьего спарринга киевской команды на сборе в Турции

В четверг, 4 февраля, киевское "Динамо" проводит третий контрольный матч на сборе в Турции. В этот раз в соперниках у подопечных Мирчи Луческу шестой клуб текущего чемпионата Болгарии – софийский ЦСКА, который тренирует знаменитый Красимир Балаков. Начало встречи – в 16:15. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого поединка с видео, фото и комментариями.

"ДИНАМО" КИЕВ – ЦСКА СОФИЯ

Реклама

Напомним, что "Динамо" уже провело два спарринга на сборе в Турции. "Бело-синие" уступили лидеру чемпионата Болгарии "Лудогорцу" (1:2) и обыграли тбилисское "Динамо" (1:0). Победный мяч в последнем матче на заключительных секундах забил Виталий Буяльский, реализовавший пенальти, который сам же и заработал.

Читайте также: "И целуй меня везде": жена динамовца Буяльского без мужа лихо отметила день рождения

Отметим, что накануне "Динамо" огласило заявку на Лигу Европы с двумя новичками. В список были включены Артем Беседин, отбывший дисквалификацию, и Сидклей, вернувшийся из аренды в "Коринтиансе".

Смотрите, как "Динамо" выиграло у Реброва матч за евровесну

Новости на эту же тему:

"Динамо" огласило заявку на Лигу Европы с двумя новичками Хацкевич – уже в дубле "Динамо": знаковый дебют! В "Динамо" его, срочно! Потенциальный новичок киевлян забил шикарный гол в Турции "Динамо" не смогло продать своего футболиста в Турцию
онлайн Динамо Киев ЦСКА София

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Шикарный дом Королевской под Киевом с горой и озерами: фото
В Украине менять валюту будем по новым правилам: подробности
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася